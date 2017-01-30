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Общество

Пранк в Баку: Кому окажут помощь скорее - плохо или хорошо одетому человеку? - ВИДЕО 30.01.2017 10:38

В эфире программы «Diqqətli ol», выходящей на телеканале «Xəzər», был представлен очередной пранк-ролик, снятый на одной из столичных улиц.

Для нижеприведенного социального эксперимента герои переоделись один в плохо, а другой в прилично одетого человека и сделали вид, что им стало плохо.

Целью эксперимента было узнать, кому окажут помощь скорее - плохо или хорошо одетому герою, и в целом останутся ли жители Баку равнодушными или помогут в трудной ситуации.

Как реагируют на эту ситуацию жители столицы, можно увидеть на видео, представленном ниже.

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Ф.В, Г.Р.

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