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Общество
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Бакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах столицы 30.01.2017 10:34

В связи с погодными условиями, обледенением особых чрезвычайных ситуаций на дорогах столицы нет.

Об этом 1news.az сообщил завсектором по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, ввиду осторожного вождения водителей есть некоторая плотность движения на Тбилисском проспекте, проспектах Зии Буниятова, Азадлыг, Метбуат, на улицах А.Бакиханова, А.Шарифзаде, а также у круга 20 Января. 

«Особых чрезвычайных происшествий нет, обычная повседневная ситуация», - сказал он.

М.Агаев напомнил, что Бакинское транспортное агентство в субботу обращалось к водителям с предупреждением в связи со снегом и обледенением дорог, просило соблюдать лимит скорости. 

«Если к вечеру ситуация вновь изменится, мы снова обратимся к водителям», - сказал он.

Напомним, что 28 января в большинстве регионов Азербайджана выпал снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове высота снежного покрова составила 1-6 см. Снег парализовал движение транспорта на некоторых дорогах столицы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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