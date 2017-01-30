Общественности Молдовы представлена информация о нагорно-карабахском конфликте.

В Кишиневе издан очередной номер альманаха «Военный сектор».

Как сообщает 1news.az, в этом номере, который озаглавлен «Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - результат армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий», представлены статьи авторов из разных стран об истории Карабаха и армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, результате армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий.

Сборник увидел свет под редакцией доктора юридических наук Камала Макили-Алиева, идея сборника Сергея Скрипника, Михаила Лупашко и Намика Алиева.

В сборнике представлены статьи Аурелии Григориу, Айтен Мустафазаде, Намика Алиева, Камала Макили-Алиева, Гурама Мархулии, Марины Изории, Александра Фоменкова, Гинтараса Висоцкаса, Ризвана Гусейнова и других авторов.

«Военный сектор» – это сборник статей и литературных произведений на военно-историческую тему.

Эльшан Рустамов, Г.Р.