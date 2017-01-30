Сотрудничество между Еврейским комитетом США и Азербайджаном развивается из года в год, так будет и впредь.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой АР Назим Ибрагимов на встрече с делегацией во главе с исполнительным директором Еврейского комитета США Дэвидом Харрисом и президентом комитета Джоном Шапиро.

Н.Ибрагимов указал, что Азербайджан придает большое значение развитию тесных отношений с еврейской общиной во всем мире, сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой АР.

Дэвид Харрис в свою очередь отметил, что это его первый визит в Азербайджан после выборов президента США.

По его словам, комитет придает большое значение развитию отношений Азербайджана как с США, так и Израилем. «Этот визит внесет свой вклад в перспективы будущего развития», - сказал он.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Госкомитетом и Еврейским комитетом США.

Отметим, что Американский еврейский комитет был основан в 1906 году и имеет представительства в 25 штатах США, а также бюро во многих странах мира.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.