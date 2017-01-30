Во вторник, 31 января, в Баку и на Абшероне временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от 0 до -3 градусов, днем - от +1 до +3. Непосредственно в столице ночью - от -1 до -3, днем - от +1 до +3.

Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 85–95%. Ночью и рано утром есть вероятность гололеда на дорогах.

В районах Азербайджана 31 января также осадки - дождь и снег, которые временами могут носить интенсивный характер. Местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днем - от +1 до +5. В горной местности ночью - от -15 до -20, днем - от -5 до -10 градусов. Есть вероятность того, что дороги покроются льдом.

Гидрометцентр отмечает, что 31 января и 1 февраля на Абшероне будет преобладать северный ветер хазри, который на фоне сильной влажности и низкой температуры воздуха крайне неблагоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.