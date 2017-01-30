Во вторник и среду, 31 января – 1 февраля, в Баку и на Абшероне ожидаются нестабильные погодные условия: временами дождь и снег, которые местами могут носить интенсивный характер.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха опустится на 1–5 градусов по сравнению с предыдущими днями. Есть вероятность гололеда на дорогах.

В регионах Азербайджана до второй половины дня 2 февраля также ожидается нестабильная погода - дождь и снег, местами осадки будут интенсивными.

Будет преобладать западный ветер, который временами усилится. Также есть вероятность того, что дороги покроются льдом.

Елена Остапенко, Э.Т.