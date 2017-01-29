«Азеравтойол»: проблем на дорогах из-за погодных условий не наблюдается – ФОТО – ВИДЕО

В связи с ухудшением погодных условий накануне ОАО «Азеравтойол» вывела на улицы и дороги столицы и страны специальную технику.

Как сообщает пресс-служба акционерного общества, необходимая техника была привлечена на участки с проблемами в движении автотранспорта, где в кратчайшие сроки была обеспечена уборка снега с проезжей части, а также для безопасности дорожное полотно посыпалось специальными средствами. Таким образом, было обеспечено безопасное и непрерывное движение транспортных средств.

Также «Азеравтойол» в течение ночи осуществлялось наблюдение за ситуацией на дорогах, при необходимости проводилась расчистка и посыпание песком участков дорог.

Как сообщает акционерное общество, на данный момент никаких проблем на дорогах Баку и республики не наблюдается.

«Азеравтойол» рекомендует водителям для безопасности на дорогах использовать зимний тип шин, а также следить за их состоянием.

Талыб Бархудаев

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