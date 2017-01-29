Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 января.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, временами будет пасмурно, ночью и вечером местами осадки, мокрый снег. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-3 градуса мороза, днем - 1-5 градуса тепла.

Ночью и утром возможен гололед.

В Нахчыванской Автономной Республике местами снег, туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит минус 7-12, в некоторых местах – до 17 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах погода ожидается, в основном, без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах будут осадки, возможен снег. Местами ожидается туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 1-6 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах ночью и вечером временами ожидаются осадки, снег. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер. Днем будет перерыв в осадках. Местами ожидается туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 0-4 градусов тепла. Дороги покроются льдом.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах местами ожидаются осадки, снег. В некоторых местах ожидается туман, прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах ночью 12-17, в высокогорье 15-20, днем 2-7 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах погода, в основном, без осадков. Местами ожидается туман, изморось, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Дороги покроются льдом.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах местами осадки, в горных территориях ожидается снег. В горах ожидается туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла. Дороги покроются льдом.