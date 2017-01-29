Иногда позволяю себе некоторые наблюдения:которые не хотят замечать или комментировать наши журналисты, пропагандисты, “патриоты”.

Сначала о фильме про маршала Худякова, который показывало Российское телевидение! Я специально позвонил нескольким друзьям,чтобы посмотрели в повторе. Все были в шоке. ВПЕРВЫЕ на российском телевидении были сказано:что погромы в Баку в марте 1918 года были против азербайджанцев! Я знаю это из истории нашей семьи:когда мои бакинские дедушка и бабушка бежали с Дивичинской: куда наступали из центра города отряды дашнаков. Почему этот фильм не показывают на каналах нашего ТВ .

Почему ни один канал его не дублирует. Ведь Худяков участвовал в этих убийствах и поэтому сменил фамилию так, что даже его сын не знал об этом. А командира с именем Сергея Худякова, имя которого якобы взял Арменак Ханферянц, никто и нигде не смог найти. Почему бы не купить этот фильм, продублировав его на несколько языков?

Дальше - больше. Несколько дней назад Кургинян в передаче Соловьева ВПЕРВЫЕ заявил: что лично был в Баку в январе девяносто года. И он сказал, что все разговоры о том: что погромы осуществлялись азербайджанцами, которые якобы резали головы армянам и играли ими в футбол НЕПРАВДА! Он сказал на всю страну, ЧТО ЭТО БЫЛИ НЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, а специально присланные люди! Повторю - армянин Кургинян сказал такие слова о событиях января девяностого года. Я не наивный человек:понимаю, что провокации попадали на благодатную почву. В Баку скопились тысячи изгнанных людей, среди которых были и потерявшие родных беженцы. Но всегда были зачинщики,о которых забывают. Были заготовленные заранее списки! Кто это делал? Почему столько лет мы не знаем правды? Почему не послать к нему журналистов:и опубликовать его откровения в российских газетах? Или у нас нет таких возможностей?

Хочу просто заметить: что в этих вопросах я могу быть пристрастен. Ведь я азербайджанец и априори буду на стороне азербайджанцев. Но Кургинян точно не азербайджанец. Тем более в передаче не отличающегося любовью к нам Соловьева. И Российское телевидение тоже не всегда показывает такие фильмы и говорит такую правду! Смотрите и слушайте! А потом сами делайте выводы!

И еще. Все время думаю о наших очень обеспеченных нуворишах. Какими заботами они живут? Есть вопросы: которые должны решаться не государством,а обществом.Во время Великой Отечественной войны сотни композиторов, писателей, ученых, архитекторов дарили танки и самолеты в действующую армию. Увы! Сегодня наши творческие деятели и ученые не имеют ни таких возможностей:ни таких средств. Никто этого и не просит,Несмотря на все сложности, наша армия обеспечена всем необходимым! Но есть и понятие гражданской ответственности, своей личной позиции. Не все должно делать за нас государство.Когда музыканты не могут выезжать со своими патриотическими ораториями и концертами, когда писатели и поэты не могут найти средства для своих книг о Карабахе, когда режиссеры и сценаристы не могут получить финансирование на свои фильмы о нашей истории, когда переводчики не могут переводить и публиковать нужные нам статьи, наши нувориши продолжаете жить так, словно нет тридцатилетней войны:миллиона беженцев:тысяч жертв. Что можно сказать? Нельзя так долго плевать на свою страну. Иначе обязательно наступит день, когда страна захочет плюнуть на них!

Чингиз Абдуллаев