ОАО «Азеравтойол» принимает меры по обеспечению безопасности передвижения автотранспорта на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщается, на участки, где возможны проблемы в движении, привлечено достаточное количество специальной техники для расчистки дорог.

В кратчайшие сроки на подобных участках была осуществлена уборка снега, дороги посыпаны песком, что обеспечило непрерывное движение транспорта.

Также техника и работники ОАО «Азеравтойол» вели наблюдение за участками в течение прошедшей ночи для незамедлительного устранения возникающих проблем. Отмечается, что в утренние часы на дорогах не наблюдалось каких-либо осложнений.

Акционерное общество также советует автомобилистам при выезде на дороги использовать зимние шины и проверять состояние автомобилей во избежание проблем.

Талыб Бархудаев, Г.Р.