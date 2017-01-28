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Общество

ОАО «Азеравтойол» обеспечивает безопасность движения автотранспорта на дорогах - ФОТО 28.01.2017 12:29

ОАО «Азеравтойол» принимает меры по обеспечению безопасности передвижения автотранспорта на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщается, на участки, где возможны проблемы в движении, привлечено достаточное количество специальной техники для расчистки дорог.

В кратчайшие сроки на подобных участках была осуществлена уборка снега, дороги посыпаны песком, что обеспечило непрерывное движение транспорта.

Также техника и работники ОАО «Азеравтойол» вели наблюдение за участками в течение прошедшей ночи для незамедлительного устранения возникающих проблем. Отмечается, что в утренние часы на дорогах не наблюдалось каких-либо осложнений.

Акционерное общество также советует автомобилистам при выезде на дороги использовать зимние шины и проверять состояние автомобилей во избежание проблем.

Талыб Бархудаев, Г.Р.

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