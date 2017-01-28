ОАО «Азеравтойол» принимает меры по обеспечению безопасности передвижения автотранспорта на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.
Как сообщается, на участки, где возможны проблемы в движении, привлечено достаточное количество специальной техники для расчистки дорог.
В кратчайшие сроки на подобных участках была осуществлена уборка снега, дороги посыпаны песком, что обеспечило непрерывное движение транспорта.
Также техника и работники ОАО «Азеравтойол» вели наблюдение за участками в течение прошедшей ночи для незамедлительного устранения возникающих проблем. Отмечается, что в утренние часы на дорогах не наблюдалось каких-либо осложнений.
Акционерное общество также советует автомобилистам при выезде на дороги использовать зимние шины и проверять состояние автомобилей во избежание проблем.
Талыб Бархудаев, Г.Р.