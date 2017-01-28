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Общество

Тарифы для участия во вступительных экзаменах в Азербайджане включены в список регулируемых государством услуг 28.01.2017 17:45

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Список цен (тарифов) регулируемых государством товаров (работ, услуг)».

В соответствии с поправкой, стоимость тестовых экзаменов в средних специальных и  высших учебных заведениях  внесен в список регулируемых государством товаров (работ, услуг).

Отметим, что это связано с тем, что Тарифному (ценовому) совету дано новое полномочие. Согласно указу президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в указ о создании юридического лица публичного права «Государственный экзаменационный центр» от 11 апреля 2016 года, стоимость участия в тестовых экзаменах будет определять Тарифный совет.

Начиная с текущего года Государственный Экзаменационный центр будет проводить тестовые экзамены в средних специальных, высших учебных заведениях, на уровне бакалавриата и магистратуры вузов  и Национальной академии наук, а также по приему на госслужбу согласно тарифам, определяемым Тарифным Советом.

АПА

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