USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Общество

В воскресенье в Баку и на Абшероне сохранятся неблагоприятные погодные условия, возможен снег 28.01.2017 16:30

В воскресенье, 29 января, в Баку и на Абшероне ожидаются осадки, возможен снег, ветер северо-западный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -3 до 0, днем – от 1 до 4 градусов тепла. Непосредственно в столице ночью от -2 до 0, днем – +1-+3 градуса.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, влажность воздуха – порядка 85–95%.

Ночью и в утренние часы возможна гололедица.

В районах Азербайджана 29 января ожидается снег, временами осадки могут носить интенсивный характер, в большинстве районов возможны перерывы в выпадении осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -5 до 0, днем – от +2 до +6 градусов. В горной местности ночью – от -13 до -8, днем – от -5 до 0 градусов. Есть вероятность гололеда.

Гидрометцентр отмечает, что до конца января в Баку и на Абшероне сохранятся нестабильные погодные условия. В этот период ожидается преимущественно северо-западный ветер, временами возможны осадки, ожидается снег.

Минимальные температурные показатели ожидаются 28-29 января на уровне от-3 до 0 градусов. Ночью и утром местами гололед.

Талыб Бархудаев, И.А.

717количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Традиционная азербайджанская свадьба: история любви читателей российского «HELLO» Али и Айнуры – ФОТОВладелец Eleven Джамиль Гусейнов спародировал повара Нусрета Гёкче – ВИДЕООпубликовано видео спасения водителем «BakuBus» жизни пассажира - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОУчастница шоу «Холостяк» снялась в клипе Намика Гарачухурлу – ФОТО – ВИДЕОКыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТОНадежда Савченко подключилась к защите Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – ФОТООгромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунамиДочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа - ФОТОПожар в жилом доме на улице «Советская» потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Баку вынесен приговор мужчине, который расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив его

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 января16:50 AZAL продолжит выполнять полеты в Гянджу и Габалу16:43 Эмин Махмудов сыграл, «Боавишта» проиграла16:30 В воскресенье в Баку и на Абшероне сохранятся неблагоприятные погодные условия, возможен снег16:22 Рейналдо: «Я приехал сюда, чтобы добиться успеха»16:13 Азай Гулиев: Власти Армении должны прислушаться к призывам Платформы мира16:00 Линдси Лохан погостила у Эрдогана - ФОТО15:45 «Сабаил» возвращается в Баку15:35 Серена Уильямс победила сестру и в седьмой раз выиграла Australian Open15:25 Рейналдо официально в «Аданаспоре» - ФОТО15:17 Умерла звезда фильма «Любовь» Эммануэль Рива14:29 Фуад Алескеров отметил важность использования ИKT в работе правоохранительных органов13:58 Кыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТО13:46 За минувший год составлено около 3 млн протоколов по административным правонарушениям - ФОТО13:30 Будут организованы визиты послов и представителей международных организаций в Джоджуг Марджанлы - ФОТО13:19 Цукерберг раскритиковал Трампа за его указ о беженцах