В воскресенье, 29 января, в Баку и на Абшероне ожидаются осадки, возможен снег, ветер северо-западный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -3 до 0, днем – от 1 до 4 градусов тепла. Непосредственно в столице ночью от -2 до 0, днем – +1-+3 градуса.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, влажность воздуха – порядка 85–95%.

Ночью и в утренние часы возможна гололедица.

В районах Азербайджана 29 января ожидается снег, временами осадки могут носить интенсивный характер, в большинстве районов возможны перерывы в выпадении осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -5 до 0, днем – от +2 до +6 градусов. В горной местности ночью – от -13 до -8, днем – от -5 до 0 градусов. Есть вероятность гололеда.

Гидрометцентр отмечает, что до конца января в Баку и на Абшероне сохранятся нестабильные погодные условия. В этот период ожидается преимущественно северо-западный ветер, временами возможны осадки, ожидается снег.

Минимальные температурные показатели ожидаются 28-29 января на уровне от-3 до 0 градусов. Ночью и утром местами гололед.

Талыб Бархудаев, И.А.