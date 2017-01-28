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Общество

За минувший год составлено около 3 млн протоколов по административным правонарушениям - ФОТО 28.01.2017 13:46

В Министерстве внутренних дел Азербайджана состоялась расширенная коллегия по итогам 2016 года в области борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности.

Во вступительном слове министр внутренних дел Рамиль Усубов отметил, что предприняты серьезные меры по усовершенствованию деятельности органов внутренних дел, развитию достигнутых успехов, а также реализованы задачи по обеспечению общественного правопорядка, гражданских прав и свобод. Как отметил министр, республика по итогам 2016 года вышла на передовые позиции среди стран Европы и СНГ по показателям в области борьбы с преступностью. Так, в стране на 100 тыс. жителей приходится 271 преступление, вместо 27 – ранее.

В своем докладе Р.Усубов сообщил, что за прошлый год в стране зарегистрировано 26611 преступлений, из которых 94% относились к полномочиям органов внутренних дел и прокуратуры. Из указанного количества преступлений 85,4% составляют правонарушения, не несущие общественной угрозы, лишь 14,6% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.

Было отмечено, что в результате профилактических мер по различным видам преступлений наблюдается снижение до 21,8% по сравнению с итогами 2015 года, в том числе убийство и попытка убийства – на 13,4%, разбой – 21,8%, ограбление – 3,8%. Кроме того, на 37% снизилось число преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия.

Кроме того, как сообщил министр, за 2016 год были установлены места пребывания 75 лиц, объявленных в международный розыск национальным бюро Интерпола Азербайджана, а также – 37 лиц, разыскиваемых другими государствами-членами Интерпола. В целом, по словам Р.Усубова, показатели розыскной деятельности улучшились на 2,4% и составили 71,5%. Наряду с этим, к судебной ответственности были привлечены 13911 лиц, совершивших различные преступления, обезврежены 1032 преступные группировки, совершившие 2755 преступлений.

В докладе министра также было отмечено, что показатель по выявлению нарушений правил дорожного движения вырос на 13% и составил 2861880 административных нарушений.

В целом же по административным правонарушениям в стране за прошлый год было составлено 2970367 протоколов: 2884578 лиц было оштрафовано, 3858 лиц арестовано в административном порядке, 47236 лицам сделано предупреждение.

По итогам коллегии министр Р.Усубов наряду с успехами в работе органов внутренних дел отметил и негативные случаи на местах, отрицательно отражающиеся на деятельности правоохранительных органов. Он также дал указания участникам мероприятия с целью привлечь внимание к подобным фактам, их анализу и устранению.

Талыб Бархудаев, И.А.

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