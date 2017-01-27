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Общество

В Баку состоится мастер-класс по гимнастике и хореографии от известного танцора Фарида Казакова – ФОТО 27.01.2017 13:25

28 января в 13:00 состоится мастер-класс от Фарида Казакова.

Работая главным тренером в школе «Zabradance», Ф.Казаков также является двукратным победителем Международного московского конкурса-фестиваля хореографии, победителем Международной танцевальной олимпиады, лауреатом конкурса артистов балета имени Гамер Алмасзаде, лауреатом III Тбилисского Международного хореографического фестиваля имени Вахтанга Чабукиани, победителем XX Международного творческого фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе» (Сочи, Россия), а также многократным чемпионом города Баку и Азербайджана.

Мастер-класс и последующий за ним концерт от школы «Zabradance» пройдут в Образовательном центре Creative TK Kids. Фарид Казаков покажет, как нужно правильно разминаться, разогревать мышцы, выполнять упражнения на растяжку мышц спины, ног, вытяжения позвоночника и раскроет другие секреты гибкого и здорового тела. После мастер-класса состоится концерт, в котором примут участие как сам тренер, так и его ученики. Будут представлены яркие и интересные классические, гимнастические, а также современные номера.

Как отметил танцор в беседе с корреспондентом 1news.az, он очень рад, что школе была предоставлена такая возможность поделиться своими навыками, умением, мастерством и профессионализмом со всеми желающими.

 «Для меня и моих учеников всегда большая честь и радость выступать перед большой аудиторией. Хоть нашему составу нет еще и года, мы уже успели поучаствовать во многих конкурсах и мероприятиях, а также организовать свое собственное в декабре прошлого года.

К сожалению, в некоторых отдаленных от города районах и поселках нет школ или кружков, где дети могли бы реализовать свои мечты и заниматься тем, что они любят. Та же история в Забрате. У меня в группе очень много талантливых и способных детей, уже занимающих на городских соревнованиях призовые места. Это большое достижение! В дальнейшем мы планируем выступать и на международных соревнованиях», - говорит Фарид Казаков.

Что касается предстоящего мастер-класса, тренер выразил благодарность директору Образовательного центра Creative TK Kids Шебнем ханум, а также педагогу раннего развития и дошкольной подготовки Кире Аббасовой за приглашение и предоставление своего центра в качестве площадки для данного мероприятия. Также Ф.Казаков поблагодарил директора школы «Zabradance» Рамиза Садыхова за помощь и всяческое содействие во всем. Отмечая, что ему очень приятно работать в таком дружном и сплоченном коллективе, Фарид убежден, что впереди их ждет большое будущее.

Для участия в мастер-классе необходимо пройти регистрацию:

Тел: (012) 464 77 47

Моб: (070) 494 77 47 (WhatsApp)

Адрес: ул. Ашуга Алы, 2В (недалеко от станции метро «Гянджлик»)

Вход свободный.

Лейла Мамедова, Г.Р.

 

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