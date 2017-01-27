В «ASAN xidmət» начали предоставлять услугу по продлению срока регистрации автотранспортных средств, ввозимых в Азербайджан

Центры «ASAN xidmət» начали предоставлять услугу по продлению срока регистрации автотранспортных средств, временно ввозимых в республику физическими лицами.

Об этом говорится в сообщении «ASAN xidmət».

Так, с 26 января лица могут обращаться за предоставляемой Государственным таможенным комитетом услугой по продлению срока регистрации временно ввозимых в республику физическими лицами автотранспортных средств во все центры «ASAN xidmət», кроме Масаллинского регионального центра.

Отметим, что лица должны обращаться за продлением срока регистрации временно ввезенного автотранспортного средства минимум за 1 день до окончания срока нахождения автомобиля в стране.

Ялчин Алиев, Г.Р.