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Общество

В «ASAN xidmət» начали предоставлять услугу по продлению срока регистрации автотранспортных средств, ввозимых в Азербайджан 27.01.2017 13:02

Центры «ASAN xidmət» начали предоставлять услугу по продлению срока регистрации автотранспортных средств, временно ввозимых в республику физическими лицами. 

Об этом говорится в сообщении «ASAN xidmət».

Так, с 26 января лица могут обращаться за предоставляемой Государственным таможенным комитетом услугой по продлению срока регистрации временно ввозимых в республику физическими лицами автотранспортных средств во все центры «ASAN xidmət», кроме Масаллинского регионального центра.

Отметим, что лица должны обращаться за продлением срока регистрации временно ввезенного автотранспортного средства минимум за 1 день до окончания срока нахождения автомобиля в стране.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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