В БВШН прошел семинар, посвященный возобновляемым источникам энергии - ФОТО

Очередное заседание постоянно действующего семинара «Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы» прошло в Бакинской высшей школе нефти (БВШН).

В его работе приняли участие представители государственных учреждений, различных институтов Национальной Академии наук Азербайджана, неправительственных организаций и ряда компаний, а также независимые эксперты, преподаватели и студенты БВШН.

На заседании был заслушан доклад «Мониторинг ресурсов возобновляемой энергии», с которым выступил заместитель руководителя Центра мониторинга ресурсов возобновляемой энергии ООО «Azalternativenerji» Расим Мамедов. Он, в частности, сообщил, что для мониторинга ресурсов возобновляемой энергии на территории республики установлена 21 метеостанция, с помощью которых в течение года на разной высоте измеряются различные параметры, в том числе радиация, температура воздуха, скорость ветра и влажность, а затем на основе собранных данных проводится оценка ресурсов возобновляемой энергии.

В заключение Р.Мамедов ответил на вопросы участников семинара. Следующее заседание состоится в феврале.

Ялчин Алиев, Г.Р.