Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила получения права на выдачу грантов зарубежными донорами на территории Азербайджана». Данные изменения призваны упростить процедуру получения зарубежными донорами права на выдачу грантов.

Одним из наиболее важных изменений является возможность обращения впредь не только доноров, но и реципиентов (то есть НПО, заключивших грантовое соглашение с донором) за получением отзыва о финансово-экономической целесообразности гранта. Получение отзыва является начальным условием для регистрации выдаваемого зарубежным донором гранта на территории республики.

Теперь реципиент также сможет обращаться в Министерство юстиции одновременно и для получения отзыва, и для регистрации гранта. Раньше же, согласно требованиям законодательства, донор для получения отзыва должен был обращаться в Министерство финансов, а реципиент для регистрации гранта - в Министерство юстиции. Это делалось ими по отдельности.

Кроме того, больше не требуется подтверждение в нотариальном порядке перевода подготовленных на иностранном языке документов, прилагаемых к заявлению для получения отзыва.

Еще одним важным изменением является снижение срока, установленного для получения отзыва о финансово-экономической целесообразности гранта с 15 до 7 дней. Соответственно, если раньше при необходимости дополнительного изучения документов этот срок мог быть продлен до 15 дней, то теперь он снижен до 7 дней.

Ялчин Алиев, Г.Р.