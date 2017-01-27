USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Общество

Упрощены правила получения зарубежными донорами права на выдачу грантов в Азербайджане 27.01.2017 12:00

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила получения права на выдачу грантов зарубежными донорами на территории Азербайджана». Данные изменения призваны упростить процедуру получения зарубежными донорами права на выдачу грантов.

Одним из наиболее важных изменений является возможность обращения впредь не только доноров, но и реципиентов (то есть НПО, заключивших грантовое соглашение с донором) за получением отзыва о финансово-экономической целесообразности гранта. Получение отзыва является начальным условием для регистрации выдаваемого зарубежным донором гранта на территории республики.

Теперь реципиент также сможет обращаться в Министерство юстиции одновременно и для получения отзыва, и для регистрации гранта. Раньше же, согласно требованиям законодательства, донор для получения отзыва должен был обращаться в Министерство финансов, а реципиент для регистрации гранта - в Министерство юстиции. Это делалось ими по отдельности.  

Кроме того, больше не требуется подтверждение в нотариальном порядке перевода подготовленных на иностранном языке документов, прилагаемых к заявлению для получения отзыва.

Еще одним важным изменением является снижение срока, установленного для получения отзыва о финансово-экономической целесообразности гранта с 15 до 7 дней. Соответственно, если раньше при необходимости дополнительного изучения документов этот срок мог быть продлен до 15 дней, то теперь он снижен до 7 дней.

Ялчин Алиев, Г.Р.

134количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Управление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОДочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТОВ Сирии боевиками ИГИЛ жестоко убита азербайджанка с двумя малолетними детьмиСын Иванки Трамп ползает по Белому дому – ВИДЕОВ Азербайджане мужчина совершил акт самосожженияИранская актриса отказалась ехать на «Оскар» из-за Трампа - ФОТОПоставщик рыбы требует от покупателя одного из супермаркетов Баку 100 тысяч манатов за критику – ФОТОПолиция прокомментировала избиение молодого художника в Баку - ФОТОДжоджуг Мерджанлы: Азербайджан сделал первый шаг к Большому возвращению - ФОТО«Убийство чести» - кто и почему внедряет в наши умы этот термин?

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 января12:07 Вугар Зейналов: «В 2017 году мы станем свидетелями нововведений в развитии бизнеса»12:00 Упрощены правила получения зарубежными донорами права на выдачу грантов в Азербайджане11:55 Компания AzFinans предлагает приобрести облигации SOCAR без комиссии11:47 Президент Азербайджана принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации - ФОТО11:40 Иранский вектор политики Армении направлен против России - Мубариз Ахмедоглу11:37 Родственники покончившего с собой психолога: «Он часто говорил окружающим, что умрет» - ФОТО11:27 Лидер юношеской Бундестим будет выступать за сборную Азербайджана11:25 Азербайджан готов выделить 1,5 млн. Евро для Кубка Содружества?11:19 От коньяка до наркотиков, или конвульсивные попытки армян выйти из ямы позора11:11 Трансферная политика, оптимизация расходов и 80-летний юбилей. Прошло заседание НС «Нефтчи»11:08 Брэдли Купер сопроводил беременную Ирину Шейк на УЗИ – ФОТО10:44 Профессор БСУ: Большое число студенческих срезов на экзаменах не делает чести ни преподавателям, ни вузу10:41 Биологи впервые создали эмбрион из клеток человека и свиньи10:36 Названа дата жеребьевки стран-участниц конкурса «Евровидение 2017»10:30 Эльчин Ахмедов: «Апрельские бои стали началом победы, а восстановление села Джоджуг Мерджанлы — началом великого возвращения»