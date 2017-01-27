Покончивший с собой 25 января известный психолог Даянат Рзаев желал уехать из страны.

Как передает 1news.az, об этом Qafqazinfo сообщила Нушаба Рзаева, бывшая супруга Д.Рзаева.

«У него было столько проблем, что он хотел бежать из страны. В последнее время он часто говорил о своем желании уехать за рубеж», - утверждает она.

Между тем, родственники на поминках говорили, что запомнили его веселым человеком, и потому до последнего не верили, что он мог совершить суицид.

«Он всегда шутил с нами, поэтому до того момента, как прийти сюда, мы думали, что весть о совершенном им суициде - это какая-то шутка. Но на этот раз он нас не рассмешил», - сказали родственники.

По их словам, психолог, когда был занят или сильно уставал на работе, отключал все телефоны и сидел в своем офисе. То же самое произошло и в этот раз.

«Четыре дня до него не доходили звонки. Люди, думая, что он занят на работе, не хотели его лишний раз беспокоить. Однако впоследствии его обнаружили повешенным. Он часто говорил окружающим, что умрет. В медиа выдвигаются различные версии. Есть даже мнение, что его убили. Но все это ложь. Он не болел, да и проблем с семьей у него не было. Он со всеми дружил, был очень веселым человеком. Каким вы его знали по телевидению, таким он и был в жизни. Все еще не можем поверить. Зачем такому человеку совершать самоубийство?!», - недоумевают родственники.

Актер Шамиль Сулейманлы так вспоминает свою последнюю встречу с Д.Рзаевым: «Я его видел входящим в маркет. Хотел поздороваться, потом подумал, что мы и так часто видимся. Уже поздно, лучше зайду и куплю то, что мне нужно. Откуда мне было знать, что произойдет такое?! Он был таким прекрасным человеком, кормил всех кошек и собак, которых встречал на улице. Животные, увидев его, радовались, теперь представьте себе, сколько добра он сделал людям».

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Ялчин Алиев, Г.Р.