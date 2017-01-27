Презентация изданного на грузинском языке дастана «Кероглу» прошла в пятницу в Бакинском международном центре мультикультурализма (БМЦМ).

Инициатором проекта издания данной книги выступил экс-посол Азербайджана в Грузии и Молдове, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев, на грузинский язык дастан переведен Зезвой Медулашвили.

Открывая мероприятие, исполнительный директор БМЦМ Азад Мамедов заявил, что издание данной книги является проявлением уважения со стороны Азербайджана к грузинскому народу.

«Также это можно расценивать как проявление приверженности идее мультикультурализма и вклад в дружбу азербайджанского и грузинского народов», - подчеркнул А.Мамедов.

Выступивший затем заместитель директора Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана Мамед Алиев сказал, что несмотря на относительную молодость эпоса «Кероглу», его признают своим героем в почти 30 странах мира.

«Были страны, представлявшие его как разбойника, но это мнение сменилось в 50-60-х годах прошлого века. В любом случае, это наш национальный герой, и если мы его принимаем в этом качестве, исследование его жизни и деятельности должно быть продолжено», - сказал М.Алиев.

Он подчеркнул, что вопреки версиям о мифичности данного персонажа, Кероглу был реальной исторической личностью, воевавшей против оккупировавшей в то время азербайджанские земли Османской империи. По словам ученого, живший в конце 16–начале 17 века Кероглу действовал как на территории Турции, так и на территориях современных Ирана и Азербайджана.

М.Алиев выразил сожаление в связи с тем, что ученые не глубоко исследовали жизнь Кероглу. По его словам, после заключения между Россией и Персией Туркманчайского договора, почти 180 лет назад, была создана комиссия по изучению мест, где действовал Кероглу. Впоследствии эта работа была опубликована в петербургском журнале «Просветитель».

«Но, к сожалению, наши исследователи не обращали внимания на эти работы, в которых излагаются факты, свидетельствующие о том, что Кероглу – реальная историческая личность», - сказал ученый. Он отметил, что в различных частях как Азербайджана, так и за его пределами есть крепости Кероглу.

«Это не значит, что их построил сам Кероглу. Но всеми ими он пользовался во время своих передвижений и в ходе боевых действий», - сказал М.Алиев.

Он отметил, что азербайджанская версия дастана «Кероглу» в сравнении с версиями других народов выглядит наиболее правдоподобной, поскольку другие тюркские народы приписывают этому герою чудесное рождение, нечеловеческую силу и способности, «да и такого монументального произведения о Кероглу, как у нас, нет больше ни у кого».

В свою очередь, научный работник Института фольклора НАНА, доктор филологических наук Ислам Садыг назвал издание дастана «Кероглу» на грузинском языке историческим событием.

«Нет лучше способа познакомить другие народы со своей культурой, кроме как представить свой фольклор. Уверен, что благодаря этой книге грузины гораздо лучше узнают наш народ. У всех тюркских народов есть свой эпос «Кероглу», но основа его находится здесь», - подчеркнул И.Садыг, добавив, что по своей распространенности этому дастану нет равных в мире.

Ялчин Алиев, Г.Р.