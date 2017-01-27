«Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о предоставлении единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам очень важен. Уже в связи с этим ведутся расширенные обсуждения. Мы тоже уточняем некоторые моменты».

Об этом сказал заместитель премьер-министра, председатель Комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что уточняется список тех, кто будет обеспечен ежемесячным социальным пособием: «В решении Кабинета Министров все это детально отражено. Естественно, есть недовольные. Если претензии будут основательными, то будет дана реакция».

Напомним, что, согласно подписанному главой государства указу, вместо пособия на хлеб, а также средств, выделенных из госбюджета на коммунальные и другие услуги, с 1 января 2017 года каждому вынужденному переселенцу и приравненным к ним лицам определено единое ежемесячное пособие в размере 36,0 (тридцать шесть) манатов.

АПА