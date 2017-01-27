Вышел очередной выпуск программы Təməl в рамках совместного проекта информационного агентства 1news.az и Təhsil TV.
Какие из азербайджанских вузов входят в пятерку с самым большим результатом импактного фактора.
Что поменяли в нашем образовании 350 статей, написанных в 2016 году.
Кто же этот азербайджанский ученый с самым высоким в мире индексом H.
Что дают нашему образованию и науке публикации в импактных журналах.
Эти и другие актуальные вопросы науки и образования обсуждались в ходе передачи с экспертом агентства Tomson Royters Айгюн Бабазаде и профессором БГУ Магомедали Рамазанлы.
Р.Д., И.А.