Вышел очередной выпуск программы Təməl в рамках совместного проекта информационного агентства 1news.az и Təhsil TV.

Какие из азербайджанских вузов входят в пятерку с самым большим результатом импактного фактора.

Что поменяли в нашем образовании 350 статей, написанных в 2016 году.

Кто же этот азербайджанский ученый с самым высоким в мире индексом H.

Что дают нашему образованию и науке публикации в импактных журналах.

Эти и другие актуальные вопросы науки и образования обсуждались в ходе передачи с экспертом агентства Tomson Royters Айгюн Бабазаде и профессором БГУ Магомедали Рамазанлы.

Р.Д., И.А.