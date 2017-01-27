В пятницу, 27 января, в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по факту убийства 71-летним Ракифом Байрамовым своего 16-летнего внука Турала Байрамова.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, дело рассматривала судья Тамилла Нусруллаева.

На заключительном заседании подсудимый был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы.

По утверждению Р.Байрамова, признавшего свою вину, он убил внука, не вынеся оскорблений с его стороны. По его словам, Турал, связавшись с плохой компанией, стал наркоманом и занимался «грязными делами», а на попытку деда воззвать к его совести стал браниться, используя нецензурные выражения в его адрес и в адрес его сына-шехида.

«Поведение моего внука было невыносимым. В тот день я его отругал за то, что он привел к нам домой своих дружков-наркоманов. В этот момент он обругал моего сына-шехида. Я сначала ударил его кулаком, и он, потеряв сознание, упал на пол. Тогда я засунул ему в рот тряпку и полоснул ножом по половому органу, но не отделил от тела. После этого я убил его, задушив веревкой. Затем завернул труп в целлофан и затолкал его под кровать», - заявил подсудимый.

Родным и близким Р.Байрамов говорил, что внука убили, а тело подбросили под дверь его дома. При этом он категорически запретил родным и близким обращаться в правоохранительные органы. Ему удалось ночью вывезти тело в село Чеменли Агдамского района, где Турал и был похоронен.

Преступление раскрыли после того, как в феврале 2016 года некий Мубариз Мамедов, обратившись в Бинагадинскую районную прокуратуру, сообщил об убийстве неизвестным или неизвестными Турала Байрамова, который похоронен в селе Чеменли Агдамского района. По факту Бинагадинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство»).

В ходе следствия было установлено, что преступление совершил дед покойного – Ракиф Байрамов. На основании судебного решения тело Турала Байрамова было эксгумировано и отправлено на судмедэкспертизу.

Тимур Рзаев, И.А.