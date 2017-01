В Баку пройдет благотворительный концерт в помощь Давудику Гамзаеву - ФОТО

О маленьком Давудике мы пишем уже не первый раз.

Малыш серьезно болен, но у него есть все шансы на выздоровление. Нужна лишь наша с вами помощь, необходимо собрать определенную и немалую сумму денег для того, чтобы завершить начатое лечение.

Напомним, что у Давудика анапластическая эпендимома 2 степени - редкая злокачественная врожденная опухоль. На первый же призыв родителей малыша о помощи отозвалось много людей, и малыша смогли вывезти в Турцию, где была проведена операция и поставлен диагноз. Затем потребовалось лечение и еще одна операция, и вновь понадобились немалые деньги. Тогда на помощь пришел Эмин Агаларов, который оплатил все расходы на лечение Давудика.

К сожалению, на этом испытания малыша не закончились. Здесь вы можете прочитать о том, сколько всего выпало на долю стойкого Давудика. Но малыш продолжает бороться, и, главное, у него есть все шансы полностью выздороветь!

Мы уже обращались за помощью к нашим читателям, и сейчас повторяем свою просьбу. Родители Давудика обратились в одну из клиник Англии, и малыша готовы принять. Но… нужно сделать предоплату размером в 50 тысяч фунтов (порядка 73 тысяч долларов).

Как сообщил 1news.az отец ребенка, на сегодняшний день собрано только 16 тыс. долларов, 6 тысяч манатов и 1700 фунтов. А собрать деньги нужно как можно скорее, Давудику необходимо пройти следующий курс лечения…

Одним из откликнувшихся на призыв о помощи стал благотворительный форум Umid.az, при поддержке которого 11 февраля в 19.00 в ресторане «Булуд» пройдет концерт замечательной певицы Самиры Аллахвердиевой. Стоимость билетов - 35 манатов и 45 манатов.

Мы просим всех неравнодушных людей посетить это мероприятие и тем самым помочь Давудику. Приходите, отдохните от суеты и одновременно подарите малышу шанс на выздоровление.

Номера телефонов для приобретения билетов:

012/050 566-07-47

051-577-70-17

055-667-20-07

055-256-60-70

А также мы вновь призываем всех неравнодушных людей помочь в сборе необходимой для лечения Давудика суммы.

Способы перечисления средств:

1. Терминалы MILLION и BANK OF BAKU (AZN счет) – mushteri kodu: 808899 дата рождения 06.02.1982 - № счета 3801000202069014А57 № паспорта AZE15527623

2. Card to card payment через сайт www.e-pul.az - процедура оплаты: заходите на сайт, проходите регистрацию своей карты в секции Card to Card и осуществляете оплату на эту карту. Номер карты для манатных переводов: 4203822125078158. Cрок действия карты - 10.17 Номер карты для валютных переводов by Card to Card: 5209382125717306. Срок действия карты - 10/17. Все счета в филиале BANK OF BAKU по адресу: пр. Азербайджана, 3.

В случае возникновения проблем с перечислением денег или при необходимости получения более подробной информации просим обратиться к отцу мальчика Зауру Гамзаеву или в любой из филиалов Bank of Baku.

Контакты:

Турецкий номер: +905445382070

What's App - 99455 550 11 50

Более подробную информацию о ребенке вы сможете получить:

Официальная страница на ФБ: https://www.facebook.com/davud.hamzayev

Официальная группа на ФБ: https://www.facebook.com/groups/572342736272097/

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова