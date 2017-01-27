«Гагарин погладил меня по голове». В Белгороде открылась выставка Интигама Акперова – ФОТО

Интигам Акперов – художник с богатой творческой биографией, который успел попробовать себя в разных амплуа. Родился в Баку, но уже около 20 лет связан с Белгородской областью. В Шебекино у него дом и большая мастерская.

За свою жизнь Интигам Лятифович работал сценографом, преподавал историю и теорию искусств, рисунок, живопись, как монументалист выполнял заказы по всей территории Советского Союза. Яркими моментами его биографии стали участие в оформлении Всесоюзной художественной выставки «О спорт! Ты – мир!» в рамках спартакиады народов СССР, а также работы по художественному оформлению Москвы к Олимпиаде-80.

На выставке в художественном музее 12 его крупноформатных полотен вошли в раздел «Моя эпоха». Он посвящён выдающимся отечественным учёным и деятелям культуры. Эти картины – лишь малая часть коллекции, включающей 40 работ. Возможно, через пару месяцев у белгородцев будет возможность увидеть их все, а пока они могут познакомиться с портретами Сергея Есенина, Майи Плисецкой, Валентина Распутина и ряда других выдающихся личностей.

«Это не просто портреты. Я практически досконально знаю жизнь этих людей. Я оформлял стихи Эдуарда Асадова, Бориса Пастернака. С Еленой Образцовой работал в спектаклях, когда трудился художником Бакинского театра. Обожаю Сергея Есенина. Павел Филонов – это вообще трагедия. Выдающийся художник современности, который умер от голода в блокадном Ленинграде. Шухов – наш великий земляк. Когда мне было 24 года, я в Баку делал его музей. Владимир Григорьевич сильно связан с Азербайджаном. Он строил там первый нефтепровод», – рассказал Интигам Акперов.

По его словам, именно на примере представленных людей надо сегодня воспитывать школьников.

«Вы знаете, как умер Курчатов? Он сел на скамейку, и у него остановилось сердце. В 57 лет. Великий человек, создатель атомной бомбы, учёный, которого слушал Сталин. А Гагарин! Когда он полетел в космос, мне было шесть лет. В 1962 году он ездил по столицам союзных республик. В день, когда он приехал в Баку, его именем назвали мост, и он открывал Дворец пионеров и школьников, где я учился. Я стоял такой маленький, и он погладил меня по голове. Помню этот момент до сих пор. Люди моего возраста поймут. Гагарин – это же была такая глыба», – поделился мыслями художник.

Много внимания он уделяет говорящим деталям, стремится передать особенности эпохи и показать зрителю обстановку, которая окружала изображённых личностей, рассказать их судьбу.

Во второй части экспозиции белгородцам предлагают познакомиться с серией живописных миниатюр на сюжеты из Ветхого Завета, а также авторскими интерпретациями известных иконографий и иконописных школ.

«В мире написано много иллюстраций к Ветхому Завету. Самые известные сделал Карольсфельд, выдающийся немецкий художник. Но эти люди у него изображены как римляне: в латах, доспехах, с мечами, бицепсами, как у Сталлоне. Ну не было во время Ветхого Завета таких людей. У меня – настоящие евреи. Я хотел изобразить ту эпоху, показать тех людей. Бедных, в простых одеждах. У меня сейчас около 140 иллюстраций к Ветхому Завету. Здесь представлена лишь малая часть», – рассказал Интигам Лятифович.

Интерес к иконам возник у него, когда он занимался реставрацией русских православных храмов в Рязани, Ярославле, Красноярске и Душанбе. Акперов прочитал много тематической литературы. А во время поездки в Турцию, побывал в византийских храмах и признаётся, что был просто поражён. После этого интерес к религиозной живописи укрепился ещё больше.

Гости выставки могут увидеть интерпретации не только русских, но и сербских, а также коптских икон.

«А вот на этой Феодоровской иконе Божией Матери я показал старинную Кострому, первого Романова и тот великий день в истории русского народа, когда бояре пришли к его матери и стали просить его на царство. Бросились на колени. Мать говорит: «Не дам, вы его убьёте». А они взяли икону, Феодоровскую икону, поставили перед собой и говорят: «Клянемся, будем его слушать». И с той поры началась династия Романовых», – отметил Интигам Лятифович.

Большой интерес художник проявляет к взаимодействию культур и слиянию традиций религиозной живописи:

«Цивилизационный процесс очень сложный, но абсолютно понятный. Византия – в основе русской православной веры. А её искусство [лежит] в основе исламской веры. Исламские миниатюры – это и есть древняя Византия. Оттуда пошли все эти маленькие картинки. Возьмите любую миниатюру иранскую, персидскую, турецкую, среднеазиатских восточный империй – они все похожи, и все имеют одного отца – Византию. Но, конечно, всё это деформировалось и менялось».

С большим уважением Акперов относится к Андрею Рублёву, одна из работ посвящена ему.

«Выставка порадует зрителя сочным, ярким колоритом. Это достаточно необычное художественное творчество для нашего региона. Художник имеет свою ярко выраженную живописно-пластическую манеру, основанную на экспрессивном сплаве приёмов наивного искусства, монументальности форм (которая присутствует даже в миниатюре) и декоративности цвета», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Белгородского художественного музея Галина Половина.

Выставку экспонируют до 20 февраля.

Источник: bellpressa.ru