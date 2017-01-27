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Общество

В Баку избили и ограбили невестку Самед бека Мехмандарова – ФОТО 27.01.2017 14:27

В Баку произошло ограбление невестки военного министра Азербайджанской Демократической Республики Самед бека Мехмандарова Иззы Кулагиной.

Об этом написала на своей странице в Фейсбук известный журналист Ляман Алешрефгызы, отметив, что два молодых человека с целью наживы ударили пожилую женщину, забрав у нее кольцо и деньги.

«Мы искали Иззу ханум и нашли ее в доме на Нариманова. Если вы помните, еще в 70-е годы Гейдар Алиев подарил эту квартиру сыну Самед бека Мехмандарова, мужу Иззы ханум, предварительно позвав его обратно из России. А сегодня мой друг Азер Гисмят написал, что двое молодых парней ударили ее по голове камнем и, воспользовавшись тем, что жертва потеряла сознание, сняли с ее пальца кольцо, а также вытащили из карманов деньги. И не стыдно им было сотворить такое с девяностолетней женщиной?!» - написала Л.Алешрефгызы.

Как отметил глава пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов в разговоре с корреспондентом 1news.az, они не обладают информацией о данном происшествии. По его словам, дело начнут расследовать, если Изза ханум обратится в полицию.

1news.az

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