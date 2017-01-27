В субботу в Баку и на Абшероне может пойти снег

В субботу, 28 января, в Баку и на Абшероне ожидаются осадки, возможен снег, ветер северо-западный, сильный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от 0 до -2 градусов, днем - от +1 до +3. Непосредственно в столице ночью в районе нуля, днем - от +1 до +3.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, влажность воздуха - порядка 80–90%.

В районах Азербайджана 28 января ожидается дождь и снег, временами осадки могут носить интенсивный характер. Местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +2 до +6. В горной местности ночью - от -5 до -10, днем - от 0 до -5 градусов. Есть вероятность того, что дороги покроются льдом.

Гидрометцентр отмечает, что ветреная и влажная погода на Абшероне на фоне низких температур неблагоприятно скажется на самочувствии большинства людей.

Накануне Гидрометцентр также предупреждал о резком похолодании по всей стране в последние дни января. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также понижение температуры на 3–5 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.