Мексиканский институт нефти рассматривает сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти (БВШН), что стало темой обсуждения ректора БВШН Эльмара Гасымова и посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Как сообщили в посольстве Мексики, встреча состоялась в БВШН в среду.

По словам посла, этот вид сотрудничества является естественным не только между институтами, но и между обеими странами, учитывая богатые залежи углеводородов и в Мексике, и в Азербайджане.

Ректор БВШН, в свою очередь, рассказал о связях школы с иностранными учреждениями и отметил их положительное влияние на обогащение опыта. Был отмечен возможный обмен студентами и исследователями между БВШН и Мексиканским институтом нефти.

Стороны сочли важным установление путей сотрудничества для академической мобильности, обмена практикой и реализации совместных исследований. Было достигнуто соглашение для развития такого сотрудничества.

Елена Остапенко, Э.Т.