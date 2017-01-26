Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев провел прием граждан в Сумгайыте.

На прием, который прошел в Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте, пришли жители города, а также Абшеронского, Хызинского, Губадлинского, Зангиланского и Шушинского районов страны.

До начала приема Абульфас Гараев и глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный перед Центром, и возложил к нему цветы.

На приеме, в котором приняли участие ответственные сотрудники министерства и регионального Управления культуры и туризма, были озвучены различные просьбы, обращения и предложения граждан. Обращения граждан были в основном связаны с улучшением материально-технической базы учреждений культуры на местах, обеспечением квалифицированными кадрами, развитием библиотечной сети, пропагандой народного творчества, трудоустройством и другими социальными вопросами.

Министр внимательно выслушал граждан, дал соответствующие указания по решению беспокоящих их вопросов. Вопросы, не относящиеся к сфере деятельности министерства, а также личного характера, были зарегистрированы для доведения до соответствующих структур.

На встрече с журналистами, проведенной после приема, министр культуры и туризма Азербайджана отметил, что распоряжением главы государства Ильхама Алиева в области культуры и туризма страны проводятся реформы, которые направлены на повышение эффективности управления и позволят построить работу в соответствии с современными стандартами. В рамках реформ создано 15 региональных управлений культуры и туризма.

Абульфас Гараев подчеркнул, что граждане в регионах особенно внимательно следят за развитием в сфере культуры и туризма, выдвигают много полезных предложений, интересных инициатив. Все это оказывает положительное влияние на решение проблем в сфере культуры и туризма. «Дальнейшее развитие в стране туризма находится в центре внимания Президента. Индустрия туризма в Азербайджане быстро развивается и является одним из главных приоритетов в области ненефтяного сектора экономики. Подписанное в прошлом году Президентом Ильхамом Алиевым Распоряжение «О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджане», утвержденная Указом главы государства «Стратегическая дорожная карта по развитию индустрии туризма в Азербайджанской Республике» станут новым этапом в развитии индустрии туризма в стране», - сказал министр.

А. Гараев отметил, что в результате принятых мер в прошлом году в индустрии туризма был достигнут значительный прогресс, зафиксирован большой наплыв туристов, число которых по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 11,7 процента. В настоящее время предпринимаются серьезные шаги для дальнейшего развития этой отрасли. Министр отметил, что в результате задействования с января 2017 года системы "ASAN Visa" ожидается увеличение числа иностранных туристов, посещающих страну, как минимум на 6-7 процентов. «В прошлом году Азербайджан больше всего посетили туристы из стран Персидского залива, СНГ, Европы и Азии. В настоящее время наиболее популярные туристические фирмы, сайты известных туристических объектов, эксперты советуют Азербайджан в числе одной из лучших стран для туризма», - сказал А.Гараев.

АЗЕРТАДЖ