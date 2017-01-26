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Стали известны новые подробности суицида, произошедшего в 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку.

Как сообщил 1news.az начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Орхан Мансурзаде, 57-летний Рамиз Гулиев выбросился с 8-го этажа и скончался от полученных травм.

«Хочу подчеркнуть, что Р.Гулиев - бывший сотрудник полиции. Он работал заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления полиции Насиминского района Баку и был уволен со службы в 2010 году из-за психологических проблем», - подчеркнул О.Мансурзаде.

В свою очередь, как сообщили 1news.az в прокуратуре Бинагадинского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Отметим, что момент совершения суицида бывшим майором был заснят камерой видеонаблюдения, установленной во дворе жилого дома, в котором он проживал.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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