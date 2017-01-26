В «Азеравтойол» под председательством главы ОАО Салеха Мамедова состоялось заседание, посвященное итогам деятельности структуры в 2016-м и задачам на 2017 год.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь «Азерйолсервис» Анар Наджафли, в прошлом году ОАО построило, реконструировало и отремонтировало в Азербайджане 800 км дорог.

Также за этот период были построены 14 новых мостов, 8 мостов отремонтированы. Кроме того, построены 4 надземных и подземных пешеходных перехода, один отремонтирован.

В Баку в 2016 году построено, отремонтировано и реконструировано 48 улиц и проспектов.

За этот период использовано 1 млн 21,8 тыс тонн асфальтобетона, 56,2 тыс тонн битума и 4,5 тысячи тонн мазута, закуплена различная дорожная техника, вдоль дорог посажены деревья и кустарники.

Тимур Рзаев, Э.Т.