USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Общество
Bu xəbər
azərbaycanca

ОАО «Азеравтойол» в 2016 году построило и отремонтировало 800 км дорог – ФОТО - ВИДЕО 26.01.2017 19:58

В «Азеравтойол» под председательством главы ОАО Салеха Мамедова состоялось заседание, посвященное итогам деятельности структуры в 2016-м и задачам на 2017 год.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь «Азерйолсервис» Анар Наджафли, в прошлом году ОАО построило, реконструировало и отремонтировало в Азербайджане 800 км дорог.

Также за этот период были построены 14 новых мостов, 8 мостов отремонтированы.  Кроме того, построены 4 надземных и подземных пешеходных перехода, один отремонтирован.

В Баку в 2016 году построено, отремонтировано и реконструировано 48 улиц и проспектов.

За этот период использовано 1 млн 21,8 тыс тонн асфальтобетона, 56,2 тыс тонн битума и 4,5 тысячи тонн мазута, закуплена различная дорожная техника, вдоль дорог посажены деревья и кустарники.

Тимур Рзаев, Э.Т.

292количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Задержанные лондонской полицией бортпроводники AZAL отпущены – ОБНОВЛЕНОУправление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОСамые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТОДочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТОВ Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойСын Иванки Трамп ползает по Белому дому – ВИДЕОВ Сирии боевиками ИГИЛ жестоко убита азербайджанка с двумя малолетними детьмиВынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду ГахраманлыВ Азербайджане мужчина совершил акт самосожжения

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января20:45 Израиль примет 100 сирот из Сирии20:27 Роберт Секута: «Трамп намерен внести изменения во внешнюю политику США»20:15 Рамиль Шейдаев снова вне заявки19:58 ОАО «Азеравтойол» в 2016 году построило и отремонтировало 800 км дорог – ФОТО - ВИДЕО19:45 Минобороны Армении держит в заложниках своего военнослужащего19:24 Асаду нет места в будущем Сирии, заявляют в Анкаре19:11 Рейналдо: «Мне очень тяжело расставаться со страной, которая стала для меня родной за эти годы» - ФОТО19:05 При посольствах Азербайджана будут действовать торговые представители18:52 Халаф Халафов: Принципиальные договоренности глав прикаспийских стран создали условия для сближения позиций18:44 Иранская актриса отказалась ехать на «Оскар» из-за Трампа - ФОТО18:28 В Азербайджане мужчина совершил акт самосожжения18:20 Бахар Мурадова призвала МККК использовать все возможности для возвращения Азербайджану тела убитого армянами солдата18:13 Первый Дивизион начинает второй круг18:07 «Азеравтойол» решает проблему пробок на «Шамахинке» – ФОТО – ВИДЕО18:04 Курс маната к доллару на пятницу, 27 января