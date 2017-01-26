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Общество

Дорожная полиция прокомментировала скандальные обвинения оштрафованного водителя 26.01.2017 17:40

Дорожная полиция Азербайджана прокомментировала обвинения жителя Масаллинского района Айдына Исламова в адрес капитана полиции Шамсира Керимова.

В частности, А.Исламов заявил, что инспектор отделения дорожной полиции Масаллинского района Ш.Керимов отобрал у него документы, бросил их на землю и растоптал.

Однако заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев заявил 1news.az, что это заявление не имеет под собой никаких оснований.

«В связи с инцидентом было проведено служебное расследование и выяснилось, что Айдын Исламов был задержан за управление автомобилем без водительских прав и оштрафован сотрудниками Дорожной полиции. А свое заявление он сделал, чтобы отомстить Дорожной полиции.

Айдын Исламов после своего заявления был вызван в полицию, где написал объяснительную. В ней он признал, что оклеветал капитана Керимова», -  заявил К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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