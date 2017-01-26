Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели спецоперацию.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе нее были задержаны жители столицы Джейхун Гамидов, Адыл Магсудов, Чомярд Хамзаев, Бахтияр Агаев и его брат Турал Агаев.

Как установило следствие, они шантажировали двух жительниц Баку (имя которых не называется по этическим соображениям – прим. ред.) имеющимся у них порочащими женщин данными. Угрожая обнародовать их, мужчины вымогали у женщин деньги.

Вымогатели были задержаны сотрудниками полиции с поличным – при получении от женщин 1 тысячи манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.