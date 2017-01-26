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Общество

Зарубежные историки осветят тему депортации и геноцида мусульман со стороны армянских националистов 26.01.2017 16:45

В Баку прошло очередное заседание Ученого совета Института истории НАНА, на котором утвержден план научно-исследовательских работ на 2017 год.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории НАНА, согласно плану, институт издаст трехтомник «История Азербайджана», книги «История Зангезура» и «История Шеки».

По словам директора института, депутата Милли Меджлиса, члена-корреспондента НАНА Ягуба Махмудова, основное внимание в новом издании «Истории Азербайджана» будет направлено на исследование наших исторических земель.

На заседании были отмечены планы налаживания сотрудничества института с научными учреждениями Австрии, Польши, Пакистана и других стран.

Я.Махмудов, касаясь вопроса давления армянских провокаторов на известного узбекского исследователя Шухрата Саламова – автора трудов «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха» (Ташкент, 2015) и «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид» (Тбилиси, 2016), отметил, что в связи с этим отдел «История геноцидов азербайджанского народа» института выступил с резким заявлением протеста. 

Директор института объявил о том, что в апреле текущего года пройдет IV Международная научная конференция, посвященная геноцидам тюрко-мусульманского населения.

В работе форума, наряду с учеными Азербайджана, примут участие и зарубежные историки, которые осветят тему депортации и геноцида мусульман со стороны армянских националистов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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