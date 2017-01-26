USD1.8559
EUR1.9910
RUB0.0314
Brent55.31
WTI52.99
Золото1 205.11
S&P 500 Index2 280.07
Nikkei 22519 015.09
Общество

В Азербайджане изменен порядок регистрации грантов 26.01.2017 04:24

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Положение о праве предоставления зарубежными донорами грантов на территории Азербайджана»

Положение регулирует право на предоставление зарубежными донорами грантов на территории Азербайджана международным организациям и их представительствм, зарубежным правительствам и их представительствам, благотворительным, гуманитарным и другие общественным международным организациям, финансово-кредитные институтам, иностранным общественным организациям, действующих в сферах образования, науки, здравоохранения, искусства и спорта, в том числе фонды, ассоциации, федерации и комитеты, а также прошедшие госрегистрацию в Азербайджане филиалы и представительства зарубежных юридических лиц.

Согласно изменению, снят запрет на заключение грантовых соглашений зарубежным донорам, обратившимся в Министерство финансов. Согласно изменениям, внесенным в правила регистрации грантовых соглашений, предоставление документов в связи с регистрацией заключенного иностранными донорами грантового соглашения и получение отзыва о финансово-экономической целесообразности гранта будут осуществляться в соответствии с правилами получения иностранными донорами права на выдачу гранта на территории Азербайджана, утвержденными постановлением Кабмина по принципу «единого окна» в течении 30 дней. 

Информация о гранте, выданном за счет госбюджета, должна быть представлена донором в орган, регистрирующий грантовый договор, не позднее семи дней, ранее срок составлял три дня. Также отменено предоставление некоторых документов, которые ранее требовались для регистрации договоров. Согласно новому порядку, в случае, если документы составлены за рубежом, они должны быть легализованы или им должен быть дан апостиль. В случае составления документов на иностранном языке должен быть приложен их перевод. До этого Министерство финансов рассматривало обращения по грантам в течении 15 дней. Теперь этот срок сокращен до 7 дней. При наличии запроса на отзыв Минфина о финансово-экономической целесообразности предоставляемого, в том числе зарубежным донором, гранта Минфин в течении 3 рабочих дней должен уведомить об этом донора (реципиента). Согласно изменениям, в случае предоставления Минфином координирующему органу оценки о финансово-экономической целесообразности гранта, зарубежный донор будет считаться получившим право на предоставление гранта.

АПА

268количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Уволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОАрабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОСамолет AZAL вылетит из Лондона без задержанных бортпроводников – ОБНОВЛЕНОВ мессенджер WhatsApp добавлено три новых функцииБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОАльфонс из Азербайджана оформлял на влюбленных в него челябинок крупные автокредитыРоналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТОАдрей Бедняков прогулялся по Баку в компании Влада Лисовца в рамках программы «Проводник» - ФОТО – ВИДЕОВ Кувейте казнили члена королевской семьиСемилетняя девочка из Алеппо написала открытое письмо Трампу

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января05:17 Проект указа Трампа предусматривает создание безопасных зон в Сирии04:51 Вооруженные силы Швеции подверглись масштабной кибератаке04:24 В Азербайджане изменен порядок регистрации грантов04:06 Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции03:40 Американская актриса Мэри Тайлер Мур скончалась в возрасте 80 лет03:10 Медики научили искусственный интеллект отличать рак кожи от родинок02:39 Израильские военные убили палестинца, врезавшегося в автобусную остановку02:22 Психотерапевт Даянет Рзаев покончил с собой01:52 В Баку в квартире обнаружен труп 66-летнего мужчины01:38 Трамп пообещал депортировать мигрантов, совершивших преступления в США01:06 Прошло 25 лет со дня проведения операции «Дашалты»00:47 Facebook запускает свои Stories00:16 В конгрессе США заявили, что проведут расследование утечек секретных данных25 января23:45 Иракские войска контролируют все районы Мосула к востоку от Тигра23:19 СМИ узнали, что США могут вновь открыть секретные тюрьмы ЦРУ за границей