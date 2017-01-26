Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Положение о праве предоставления зарубежными донорами грантов на территории Азербайджана»

Положение регулирует право на предоставление зарубежными донорами грантов на территории Азербайджана международным организациям и их представительствм, зарубежным правительствам и их представительствам, благотворительным, гуманитарным и другие общественным международным организациям, финансово-кредитные институтам, иностранным общественным организациям, действующих в сферах образования, науки, здравоохранения, искусства и спорта, в том числе фонды, ассоциации, федерации и комитеты, а также прошедшие госрегистрацию в Азербайджане филиалы и представительства зарубежных юридических лиц.

Согласно изменению, снят запрет на заключение грантовых соглашений зарубежным донорам, обратившимся в Министерство финансов. Согласно изменениям, внесенным в правила регистрации грантовых соглашений, предоставление документов в связи с регистрацией заключенного иностранными донорами грантового соглашения и получение отзыва о финансово-экономической целесообразности гранта будут осуществляться в соответствии с правилами получения иностранными донорами права на выдачу гранта на территории Азербайджана, утвержденными постановлением Кабмина по принципу «единого окна» в течении 30 дней.

Информация о гранте, выданном за счет госбюджета, должна быть представлена донором в орган, регистрирующий грантовый договор, не позднее семи дней, ранее срок составлял три дня. Также отменено предоставление некоторых документов, которые ранее требовались для регистрации договоров. Согласно новому порядку, в случае, если документы составлены за рубежом, они должны быть легализованы или им должен быть дан апостиль. В случае составления документов на иностранном языке должен быть приложен их перевод. До этого Министерство финансов рассматривало обращения по грантам в течении 15 дней. Теперь этот срок сокращен до 7 дней. При наличии запроса на отзыв Минфина о финансово-экономической целесообразности предоставляемого, в том числе зарубежным донором, гранта Минфин в течении 3 рабочих дней должен уведомить об этом донора (реципиента). Согласно изменениям, в случае предоставления Минфином координирующему органу оценки о финансово-экономической целесообразности гранта, зарубежный донор будет считаться получившим право на предоставление гранта.

АПА