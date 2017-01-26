Отдел по вопросам паломничества Управления мусульман Кавказа начал прием документов у граждан, желающих совершить хадж в этом году.

Как сообщается на сайте УМК, хадж в этом году будет организован для азербайджанских паломников в единой форме и будет осуществляться посредством воздушного транспорта.

Стоимость пакета на одного человека составляет 3850 долларов США. В сезон хаджа в этом году для азербайджанских паломников предусмотрена квота в 600 мест.

Желающие совершить хадж должны представить общегражданский паспорт, копию удостоверения личности, 4 цветные фотографии на белом фоне размером 4x6 см и справку о состоянии здоровья.

УМК предупреждает, что в Азербайджане прием документов для совершения хаджа осуществляет только отдел по вопросам паломничества, располагающийся по адресу: город Баку, улица Мирзы Фатали, 7, рядом с комплексом Тезепир.

Ялчин Алиев, Г.Р.