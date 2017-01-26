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Общество
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В Сирии боевиками ИГИЛ жестоко убита азербайджанка с двумя малолетними детьми 26.01.2017 15:38

Боевики террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» жестоко убили женщину с двумя детьми, которые в прошлом году приехали в Сирию из Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Middleeastpress.com, азербайджанка с детьми в возрасте семи лет (девочка) и трех лет (мальчик) были убиты в зоне конфликта.

Как сообщает издание, примкнувший к боевикам муж женщины Фикрет Алиев привез свою семью в Сирию в начале 2015 года.

Через 4 месяца Ф.Алиев был убит, после чего его семья находилась в районах, где шли боевые действия.

Издание также отмечает, что в последние годы ряд азербайджанских граждан прибывает в Сирию и Ирак для участия в войне вместе с семьями, другие же оставляют своих жен и детей в Азербайджане.

А.А.

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