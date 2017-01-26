В Хазарском районе Баку совершено нападение на женщину.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, неизвестный избил 33-летнюю Кенуль Исмайлову.

Пострадавшая была доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь, угрозы жизни К.Исмайловой нет, но ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, предварительные итоги которого показывают, что один из жителей Баку задолжал К.Исмайловой крупную сумму денег, но не возвращал, несмотря на все требования, и, в конце концов, решил избить ее, чтобы она больше не напоминала о долге.

Следствие по делу продолжается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Тимур Рзаев, Э.Т.