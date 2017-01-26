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Общество

Очередная инновация от «ASAN xidmət»: услуги гражданам будут оказывать в поезде - ФОТО 26.01.2017 14:40

В Азербайджане с 1 февраля будет предоставлять услуги гражданам Мобильная служба «ASAN qatar».

Как сообщает 1news.az, первыми услугами «ASAN qatar» в течение 15 дней смогут воспользоваться жители Газахского района Азербайджана.

«ASAN qatar», курсируя по регионам республики, будет останавливаться в месте назначения и оказывать услуги гражданам.

Как сообщил журналистам на презентации поезда глава отдела информационного обеспечения Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Анар Гусейнов, расписание поезда уже готово и будет размещено на сайте «ASAN xidmət».

«ASAN qatar» состоит из 4-х вагонов, включая зал ожиданий, лабораторию, зал услуг, купе для отдыха сотрудников.

В специальной лаборатории граждане смогут делать различные анализы.

Услуги гражданам в «ASAN qatar» будут предоставляться Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Государственным комитетом по вопросам имущества и Министерством труда и социальной защиты населения.

В поезде организованы три вида функциональных вспомогательных услуг (фото, медицинские и банковские услуги).

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Следует отметить, что «ASAN xidmət» был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 13 июля 2012 года, а первый центр этой службы начал функционировать в Баку в 2013 году. 

«ASAN xidmət» предлагает гражданам обслуживание высочайшего уровня.

Функции «ASAN xidmət» постепенно расширяются, что напрямую связано с политикой государства, направленной как на облегчение доступа граждан к услугам госорганов, так и на упрощение схемы взаимодействия «гражданин-чиновник».

Одновременно и в самом «ASAN xidmət» проводится работа по усовершенствованию системы обслуживания граждан.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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