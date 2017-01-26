Один из крупнейших производителей птичьего мяса в Азербайджане – компания Səba – заявила, что может обеспечивать магазины любым количеством куриного мяса.

«Если какой-то магазин испытывает нехватку куриного мяса, ему достаточно лишь связаться с сотрудниками нашей компании, отвечающими за продажи, и заказать птичье мясо в любом объеме», - заявили в Səba.

В свою очередь, координатор компании по связям с медиа добавил, что имеющегося на складах и в ежедневном производстве объема мяса Səba достаточно, чтобы, как и всегда, обеспечить все нужды.

Отметим, что для корма кур компания Səba использует зерновые собственного производства. В 2016 году Səba впервые в стране засеяла на большой площади сою. Таким образом, компания продемонстрировала, что этот основной продукт рациона кур вполне реально производить в Азербайджане.

Связаться с департаментом продаж ОАО Səba можно по телефонам: 0124481601; 0502718238; 0502718204.

На правах рекламы