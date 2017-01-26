В ресурсном центре общественного объединения IDEA проведен очередной тренинг в рамках проекта «Экологическая лаборатория для детей», реализуемого совместно IDEA и организацией «Sevimli bala».

Январская лаборатория была посвящена теме полярного круга и его природе. Детям было рассказано о северном и южном полюсах, природе и климате тех мест, обитающих там животных, географии Антарктиды и т.д.

Юные «экологи» приняли участие в лабораторных опытах по теме, во время опыта «радуга в стакане» их большой интерес вызвало воссоздание прототипа северного сияния.

Январская лаборатория стала знаменательна тем, что детей ознакомили с информацией о таянии ледников на северном полюсе и на Антарктиде и причинах этого явления.

В завершение мероприятия IDEA и «Sevimli bala» традиционно раздали участникам тренинга памятные подарки.

Ялчин Алиев, Г.Р.