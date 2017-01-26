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Общество

Ректор БВШН побывал в Институте нефти Вьетнама - ФОТО 26.01.2017 14:07

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов в составе делегации Азербайджана посетил Вьетнам для участия в первом заседании азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Ханое.

Как сообщает пресс-служба БВШН, азербайджанскую делегацию возглавлял министр энергетики, сопредседатель межправительственной комиссии Натик Алиев.

По итогам встречи, прошедшей в Министерстве промышленности и торговли Вьетнама, сопредседатели межправкомиссии подписали протокол первого заседания. Особое место в разделе «Об образовании» протокола уделено обучению студентов из Вьетнама в БВШН, а также организации в Высшей школе программ докторантуры, стажировок, курсов повышения квалификации и переподготовки для специалистов и сотрудников научных учреждений и производственных предприятий.

В ходе поездки состоялись встречи азербайджанской делегации с министром промышленности и торговли Вьетнама, сопредседателем межправкомиссии Чаном Туан Анемом и представителями вьетнамской государственной нефтегазовой компании (PVN). В рамках визита прошла также встреча ректора Высшей школы Эльмара Гасымова с руководителем Института нефти Вьетнама, генеральным менеджером отдела науки и стратегии и помощником менеджера по экономическим наукам института.

Э.Гасымов рассказал о возможностях получения вьетнамскими студентами образования в БВШН, об инфраструктуре и условиях, созданных для обучения и социально-культурного развития студентов в новом кампусе вуза. Ректор встретился также с генеральным директором отдела международного сотрудничества Министерства образования и науки Вьетнама и проинформировал его о перспективах обучения вьетнамских студентов и специалистов в Высшей школе. На встрече была достигнута договоренность о принятии конкретных шагов в этом направлении.

Азербайджанскую делегацию принял президент Вьетнама Чан Дай Куанг. На приеме были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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