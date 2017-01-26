Сотрудники полиции Ясамальского района Баку ведут розыск лиц, подозреваемых в избиении молодого художника Батуная Хагвердиева.

Как сообщили 1news.az в управлении, между Б.Хагвердиевым и несколькими неизвестными по неустановленной пока причине произошел конфликт, в ходе которого художника избили.

При этом в управлении опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что Б.Хагвердиев якобы был избит после того, как защитил бездомную собаку от человека с телохранителями, который хотел натравить на нее своего пса.

«Это выдумки. Личности нападавших пока не установлены, но известно, что их было трое», - подчеркнули в управлении.

В полиции отметили, что проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по данному делу и подозреваемые будут найдены.

В свою очередь, сам Б.Хагвердиев заявил, что слухи о его тяжелом состоянии преувеличены.

«Рад сообщить, что я жив, хотя еще и не совсем здоров. Но это дело поправимое. Статья, в которой написано, что я окончил Академию художеств Великобритании и являюсь «человеком Yarat», не совсем точная. Поскольку в академии я не учился и к Yarat отношение имею только дружеское. Ну и состояние мое, хоть и не самое лучшее, но все же стабильное. Иду на поправку. Я сейчас в больнице. Операция прошла успешно. Жду выписки и курю в туалете, пока никто не спалил», - написал Хагвердиев на своей странице в Facebook.

Тимур Рзаев, Э.Т.