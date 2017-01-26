Со второй половины пятницы, 27 января, до конца месяца на территории Азербайджана ожидается похолодание.

Согласно прогнозам Национального департамента гидрометеорологии, на Абшероне погодные условия будут нестабильными, с периодически усиливающимся северо-западным ветром, а также с осадками в виде мокрого снега и снега.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3–5 градусов.

В районах Азербайджана в пятницу погода также ухудшится - ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, которые местами могут быть интенсивными. Будет преобладать западный ветер, местами усиливающийся.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4–7 градусов. Есть вероятность того, что дороги покроются льдом.

Елена Остапенко, Э.Т.

