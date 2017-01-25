Лекция Гюльшан Пашаевой по карабахскому урегулированию опубликована в ОАЭ

Центр стратегических исследований в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) опубликовал лекцию азербайджанского автора Гюльшан Пашаевой на тему неэффективности посреднических усилий в карабахском урегулировании.
Гюльшан Пашаева – заместитель директора Центра стратегических исследований (SAM) при Президенте Азербайджана.
В лекции делается акцент на различных этапах посреднических усилий Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
Автор также анализирует основные факторы, способствовавшие провалу посреднических усилий.
Елена Остапенко, Э.Т.