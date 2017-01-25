Лекция Гюльшан Пашаевой по карабахскому урегулированию опубликована в ОАЭ

В Милли Меджлисе предложили увеличить до 49 лет срок аренды участков лесного фонда

Посол Румынии посетил Бакинскую Высшую школу нефти



Посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку посетил Бакинскую Высшую школу нефти (БВШН), где выступил с презентацией для студентов, преподавателей и сотрудников БВШН

СДПА поддержала указ Президента Азербайджана о введении ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев

Уволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Утвержден порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев



Кабинет министров Азербайджанской Республики постановил утвердить «Порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и

Стали известны сроки распределения студентов университетов «Тафаккюр» и «Кавказ» в другие вузы - ВИДЕО