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Общество

Лекция Гюльшан Пашаевой по карабахскому урегулированию опубликована в ОАЭ 25.01.2017 12:10

Центр стратегических исследований в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) опубликовал лекцию азербайджанского автора Гюльшан Пашаевой на тему неэффективности посреднических усилий в карабахском урегулировании.

Гюльшан Пашаева –  заместитель директора Центра стратегических исследований (SAM) при Президенте Азербайджана.  

В лекции делается акцент на различных этапах посреднических усилий Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Автор также анализирует основные факторы, способствовавшие провалу посреднических усилий. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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Лекция Гюльшан Пашаевой по карабахскому урегулированию опубликована в ОАЭ
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