В Милли Меджлисе предложили увеличить до 49 лет срок аренды участков лесного фонда

В Баку в среду, 25 января, прошло заседание парламентского комитета по аграрной политике, на котором было обсуждено внесение изменений в Лесной кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az, согласно поправкам, соответствующим органом исполнительной власти (арендодателем) могут быть переданы лесопользователю (арендатору) лесные и нелесные участки, не покрытые лесной растительностью, с целью их восстановления на срок от года до 49 лет.

В настоящее время срок аренды составляет от года до 10 лет. Добытые в соответствии с договором аренды участков лесного фонда лесные ресурсы (продукция) являются собственностью арендатора. Субаренда участков лесного фонда запрещена. Сдача в аренду участков лесного фонда регулируется Лесным кодексом и соответствующими законодательными актами Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.