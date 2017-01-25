Посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку посетил Бакинскую Высшую школу нефти (БВШН), где выступил с презентацией для студентов, преподавателей и сотрудников БВШН.

Приветствуя почетного гостя, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что визит посла проходит в день, ставший знаменательной вехой в истории Румынии. Напомнив, что 24 января отмечается как День основания современной Румынии, он поздравил Дана Ианку с праздником.

Поблагодарив ректора Эльмара Гасымова за приглашение, посол Дан Ианку подчеркнул значение этой даты для Румынии, которая была основана как современное государство 24 января 1859 года.

Дипломат также отметил, что это уже второй его визит в БВШН в течение трех месяцев после его назначения в Азербайджан. Вкратце рассказав об истории Румынии, посол предоставил подробную информацию о начале добычи и переработки нефти в XIX веке, дальнейшем развитии нефтяной индустрии в этой стране. Он также подчеркнул, что Румыния, как и Азербайджан, нацелена на разработку и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Говоря о развитии связей между Румынией и Азербайджаном, посол Дан Ианку отметил: «Мы очень заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном и готовы оказать всю необходимую поддержку Высшей школе для налаживания партнерских связей с университетами Румынии».

В заключение посол Румынии в Азербайджане ответил на вопросы аудитории.

Отметим, что на встрече также присутствовали советник посольства Чиприан Мирика и сотрудник дипмиссии Эльмина Зейналова.

Э.Т.