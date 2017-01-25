Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц.

Как сообщал ранее 1news.az, в соответствии с указом, с 1 января 2017 года единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов [на каждого члена семьи] начисляется вместо пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.

Депутат Милли Меджлиса, председатель Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА), член комитета по труду и социальной политике Араз Ализаде считает правильным шагом подписание этого указа, так как вынужденные переселенцы до сих пор жалуются на социальное положение и среди них есть нуждающиеся.

«Глава государства, подписав этот указ, поступил правильно и очень мудро», - сказал он.

По словам А.Ализаде, сейчас экономическая ситуация во всем мире, в том числе в Азербайджане не очень благоприятная и предоставление подобного ежемесячного пособия вынужденным переселенцам - это лучше, чем ничего.

«Урезают социальные пособия во Франции, Германии и даже в скандинавских странах, а у нас добавляют», - сказал он.

Отвечая на вопрос, должны ли получать пособия и обеспеченные граждане из этой категории, депутат сказал, что «это уже вопрос совести самих вынужденных переселенцев, чтобы обеспеченные отказались в пользу бедных, в знак солидарности со своими земляками, соседями и родственниками».

Депутат также поддержал решение об установке счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев.

«Давно пора установить счетчики. После их установки расход будут считать по фактическому использованию», - сказал он, отметив, что установка счетчиков не должна проводиться за счет потребителей.

Льготы для вынужденных переселенцев составляли - бесплатно в месяц 150 кВт/ч электроэнергии на человека, 35 кубометров газа, 5 кубометров воды, средства на продукты, освобождение от платы за вывоз мусора и даже за домашний телефон. Кроме того, поступившие на платные отделения вузов дети вынужденных переселенцев освобождались от оплаты за обучение.

24 января в интервью государственному телеканалу AzTV вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов отметил, что данный указ усилит социальную защиту граждан этой категории.

По словам А.Гасанова, если семья состоит из четырех человек, то они получат пособия на сумму 144 маната.

«Где-то треть этой суммы они смогут использовать на оплату коммунальных услуг, оставшуюся часть направить на другие необходимые нужды», - сказал он.

Эльшан Рустамов