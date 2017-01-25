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Общество
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Вынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы 25.01.2017 21:55

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду, 25 января, завершился судебный процесс по уголовному делу Талеха Багирова, Фуада Гахраманлы и других обвиняемых.

Как сообщает журналист 1news.az из зала суда, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова подсудимым был вынесен приговор.

Решением суда Талех Багиров был приговорен к 20 годам лишения свободы, Фуад Гахраманлы – к 10 годам лишения свободы, Аббас Гусейнов – к 20-ти, Закир Мустафаев и  Джаббар Джаббаров – к 19-ти, Расим Джабраилов – к 17-ти, Этибар Исмаилов, Бахруз Аскеров, Аббас Гулиев, Ибрагим Худавердиев, Али Нуриев, Фархад Балаев,  Алибала Велиев и Аббас Тагизаде – к 14,5 годам, Джахад Бабакишитзаде, Агиль Исмаилов, Рамин Ярыев и Шамиль Абдулалиев – к  10 годам лишения свободы.

Отметим, Т. Багиров обвинялся по статьям 120 («Умышленное убийство»), 29,120 («Покушение на умышленное убийство»), 228 («Незаконное приобретение огнестрельного оружия») и 228 («Незаконное ношение огнестрельного оружия»).

Напомним, что Талех Багиров был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2015 года в ходе спецоперации, проведенной в поселке Нардаран Министерством внутренних дел, когда в МВД поступила информация о действующей под прикрытием религии вооруженной преступной группе, планировавшей нарушить общественно-политическую стабильность в республике, учинить провокации, массовые беспорядки и террористические акты.

В ходе спецоперации в Нардаране погибли 2 сотрудника полиции, 14 человек были задержаны.

В Баку и его пригородах были выявлены  и арестованы 57 вооруженных членов незаконной организации, в Гяндже и других регионах страны – еще 11 человек.

Заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы 8 декабря 2015 года был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 281 («Публичные призывы, направленные против государства»), 283 («Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды») и 220 («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами») УК Азербайджана.

Тимур Рзаев, И.А.

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