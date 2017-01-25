Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытки вывоза из Азербайджана незадекларированной крупной суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета республики.

Граждане Турции и России, намеревавшиеся отбыть рейсами Баку-Стамбул и Баку-Москва при входе в зону таможенного контроля Международного аэропорта Гейдар Алиев не представили таможенникам иностранную валюту, которую обязаны были задекларировать. Однако при просвечивании багажа обоих граждан на рентгеновском аппарате таможенники увидели на мониторе изображения, похожие на денежные купюры, после чего данные граждане были задержаны.

При последующем досмотре в рюкзаке у гражданина Турции среди вещей было обнаружено 23,4 тыс. долларов, при личном досмотре в карманах его одежды было обнаружено еще 4900 долларов.

Между тем, в чемодане российского гражданина было обнаружено 26 тыс. долларов, и еще 1000 долларов была у него в кармане.

Итого у указанных граждан на основании составленного протокола были изъяты в общей сложности незадекларированные заранее 55,3 тыс. долларов.

Ялчин Алиев, Г.Р.