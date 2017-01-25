25 января в Президентской библиотеке состоялось мероприятие, в ходе которого был презентован электронный проект, созданный в связи со 120-летием выдающегося государственного и научного деятеля Азербайджана Азиза Алиева (1897-1962).

Вначале посетители ознакомились с выставкой в читальном зале, на которой были представлены различные книги и материалы, посвященные его деятельности, а затем в конференц-зале состоялась основная часть мероприятия – презентация электронного проекта.

В своей вступительной речи директор библиотеки Маил Ахмедов отметил, что в истории каждого народа есть люди, которых не предают забвению, так как их жизненный путь является образцом для последующих поколений. И Азиз Алиев - яркий тому пример.

Детство и юность этого человека прошли в достаточно суровых условиях, Азиз Алиев видел вандализм и агрессию армян, впоследствии же, благодаря своему блестящему уму, он заработал хорошую репутацию во всех сферах, где себя проявлял, и в итоге занял высокую должность в государственных органах.

Будучи врачом по специальности, он также внес существенный вклад в развитие медицинской науки и области здравоохранения. Затем был лишен занимаемой должности и репрессирован в Дагестан, однако по истечении нескольких лет справедливость восторжествовала, и оправданный Азиз Алиев вернулся на родину, возобновив медицинскую деятельность.

Затем М.Ахмедов отметил, что работниками Президентской библиотеки были собраны, систематизированы и предоставлены в пользование читателей многочисленные материалы, касающиеся профессиональной деятельности личностей, которые в разные времена занимали важное место в общественно-политической жизни нашей страны. Здесь в электронной версии имеется информация о жизни более двухсот выдающихся личностей Азербайджана, среди которых Общенациональный лидер Гейдар Алиев, Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева.

В связи со 120-летним юбилеем выдающегося государственного, общественного и научного деятеля Азиза Алиева указом Президента Азербайджана в стране были проведены различные мероприятия. И одним из них стала презентация электронного проекта, реализованного библиотекой с целью увековечить память Азиза Алиева не только благодаря печатным изданиям, но и Интернет-ресурсам.

Рассказывая о проекте, директор библиотеки отметил, что материалы предоставлены на сайте в девяти разделах, на азербайджанском и русском языках.

В разделе «Биография» можно ознакомиться с краткой информацией касательно жизни Азиза Алиева и членов его семьи. Подробное описание его деятельности в качестве государственного и научного деятеля, как в Азербайджане, так и в Дагестане, освещено в разделе «Хронология». В разделе «Труды» впервые в электронном формате (pdf) представлены медицинские тексты, написанные Азизом Алиевым, а в разделе «Документы» - распоряжения Президента о проведении мероприятий по случаю его юбилея и речи выступавших на данных мероприятиях известных людей.

В разделе «Другие ресурсы» можно увидеть посвященные Азизу Алиеву материалы, находящиеся в Национальной библиотеке Республики Дагестан имени Расула Гамзатова, а также в Хасавюртовской центральной городской библиотеке имени Расула Гамзатова. А в разделе «Е-Книги» и «Е-Статьи» - написанные множеством различных авторов материалы, повествующие об этом выдающемся деятеле.

Здесь также имеется раздел «Библиография», где можно найти информацию об аналогичных статьях, хранящихся в печатной версии в Президентской библиотеке. И, наконец, наиболее интересный раздел под названием «Мультимедиа» представляет собой «Фото- и видеогалерею», где многочисленные снимки и ролики рассказывают о жизни Азиза Алиева, начиная с юных лет и заканчивая последними днями.

И в завершение мероприятия собравшимся продемонстрировали фрагменты данных мультимедийных файлов, после чего все присутствующие были проинформированы о том, что ознакомиться с сайтом можно, посетив домен http://azizaliyev.preslib.az/, который будет с течением времени пополняться новыми материалами.

Лейла Мамедова

Фото: Лала Гулиева